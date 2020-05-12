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İzmirli anneden ‘ev yapımı hikayeler’

İzmirli anneden ‘ev yapımı hikayeler’
Giriş Tarihi: 12.5.2020

İzmir'de, uyku bozukluğu rahatsızlığı bulunan oğlu için geri dönüşüm malzemelerinden eğlenceli oyunlar üreten 2 çocuk annesi Sıdıka Yarımbaş, yeni tip korona virüs (Kovid- 19) sürecinde tasarladığı yeni oyunlarla ailelerin evde kalma sürecini keyifli hale getiriyor. Sosyal medya hesabında yaptıkları oyunlarını "ev yapımı hikayeler" adıyla paylaşan Yarımbaş, bu süreçte olumlu geri dönüşler aldı. Sıdıka Yarımbaş, salgın döneminde daha fazla oyun tasarlamaya başladı ve bunları da çok sayıda kullanıcıya ulaştırdı. Yurt dışından çok sayıda takipçisi olan Yarımbaş'ın tasarladığı oyunlar birçok ülkeyi etkileyen korona virüs salgını dolayısıyla evde kalan yabancıların da ilgi odağı oldu.

Sıdıka Yarımbaş, salgın sürecinde tasarladığı yeni oyunlarla ailelerin evde kalma sürecini keyifli hale getiriyor.

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