Kemalpaşa’da kiraz seferberliği başlatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Üreticinin ürünü dalında kalmasın' diye 250 gönüllüyle Kemalpaşa'da kiraz hasadına katıldı. Başkan Tunç Soyer, "Gönüllü çağrımıza 647 kişi başvurmuş. Bugün 18 köyde 46 üreticinin bahçesinde 252 gönüllü ile hasat yapıyoruz" dedi. Soyer, 250 gönüllüyle beraber Kemalpaşa'ya gitti. Kirazın başkenti olan ilçenin 18 mahallesinde 46 üreticinin bahçesinde eşzamanlı olarak başlayan kiraz hasadının ilk gününde, Başkan Soyer, Bağyurdu Yeni Mahalle'de gönüllülerle beraber kiraz topladı.