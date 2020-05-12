İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'nda trüf mantarı üretilecek. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince başkanlığındaki ekip bölge ormanlarında teknik bir çalışma ile çam fıstığı ağaçlarının altında trüf mantarı aradı. Özel yetiştirilmiş köpeklerin kullanıldığı aramada 1 saat içinde yaklaşık 1.5 kilo trüf mantarı toplandı. 33 hektar doğal trüf alanı tespit edildiğini belirten Derince, "Bu alanlardaki trüf mantarı, fidan üretim aşamasında kullanılacaktır. Fıstık çamından olan kaybımızı inşallah trüf ile telafi edip orman köylümüze ekonomik anlamda katkı sağlayacağız" dedi.