Manolyaları soldurdular

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok konuşulacak bir icraatı daha ortaya çıktı. Gelen tüm tepkilere rağmen Kültürpark'ta üretici pazarı kuran Büyükşehir Belediyesi, ünlü sanatçı Zeki Müren'in çok sevip altında oturduğu, hatta "Benim Güzel Manolyam" şarkısını altında bestelediği belirtilen manolya ağacının yanına tuvalet inşa etmeye kalktı. Pazar yerinde tezgah açan esnafın ihtiyacını karşılama gerekçesiyle yapılmak istenen havuz manzaralı tuvaletin siyah renge sahip olması dikkat çekti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bu girişim büyük tepkilere neden oldu. Kültürpark gönüllüleri ortaya çıkan manzaraya isyan ederken Büyükşehir Belediyesi, geri adım atmak zorunda kaldı. Lozan Kapısı'nın ilerisindeki havuzun karşısına yapılan tuvalet sökülürken altına dökülen beton kaldı. Burasının hemen yanına konulan "İzmir Büyükşehir Belediyesi - Daha ulaşılabilir bir İzmir için çalışıyoruz" talebası ise dikkat çekti.

HİÇ GEREK YOKTU

Manolya ağacının civarında 3 ayrı tuvalet bulunduğunu ifade eden İzmir Atatürk Ormanı ve Kültürpark'ı Koruma Derneği Başkanı Sancar Maruflu, "Yani böyle bir tuvalete hiç gerek yoktu" diye konuştu.

Lozan Kapısı'nın ilerisindeki havuzun karşısına yapılan tuvalet sökülürken altına dökülen beton kaldı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan girişime sosyal medyada tepki gösteren birçok İzmirli, "Fuara zarar vermeyin artık çekin elinizi fuardan. Fuar pazar alanı değil" şeklinde paylaşımlarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz haftalarda da Kültürpark içinde yer alan tarihi gazino ve restoranların önemli bölümlerini yıkmış ve bu nedenle de tepkilerin hedefi olmuştu. Büyükşehir'in en son Kültürpark'taki İzmir Sanat'ın bahçesinde bulunan Nazım Hikmet Anıtı'nı taşımayı planladığı öne sürülmüştü.

Sancar Maruflu



'ZEKİ MÜREN ÇOK SEVİYORDU'

Buradaki manolya ağaçlarını 'Sanat Güneşi' olarak da anılan Zeki Müren'in çok sevdiğini ifade eden Maruflu, şunları söyledi: "Zeki Müren, ünlü 'Benim Güzel Manolyam" şarkısının bestesini de bu manolya ağaçlarının altında yapmıştı. Öldüğü gün İzmir'e geldiğinde Kültürpark'ta TRT stüdyolarına gitmişti. Buraya girmeden önce yanına tuvalet yapılmak istenen bu manolya ağacının yanına gitmiş ve kollarını açarak, 'Seni çok özledim. Seninle burada güzel günlerimiz oldu' diyerek adeta ağaçla vedalaşmıştı. İzmir Fuarı'nın açık olduğu dönemlerde özellikle geceleri ayakkabılarını çıkarır, bu manolya ağacının altında oturur, gezerdi. Burayı çok severdi. Vatandaşlar tepki göstermese şimdi burada bir tuvalet mi olacaktı."

Erhan GÜLENÇ