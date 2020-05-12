Salgın döneminde asfalt atağı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasında yer alan 'rekor asfalt yılları' hedefi doğrultusunda sokağa çıkma yasağının olduğu bu hafta da kentin ana arterlerinde asfalt ve yol bakım çalışmaları devam etti. Trafiğin azalması sayesinde kentin ana arterlerindeki çalışmaları hızlandıran İZBETON ekipleri tam kadro sahadaydı. Başkan Tunç Soyer, belediye bürokratlarıyla asfalt çalışmalarının devam ettiği Üçkuyular, Gaziemir, Anadolu Caddesi ve Yeşildere'deki noktaları dolaşarak çalışmaları yerinde inceledi. Soyer, "Daha kampanya döneminde rekor asfalt yılları olacağını söylemiştik. Çok şükür bu gerçekleşiyor. Hem ana arterlerde hem kent içindeki caddelerde asfalt çalışması yapılıyor ve çok özenli bir çalışma yürütülüyor. Korona virüs çok büyük sıkıntılar yaşattı. Zorlu bir dönem geçiriyoruz ama bazı fırsatlar da var. Sokağa çıkma yasağı olmasaydı bu ana caddelerde bu kadar hızlı ve düzgün asfalt çalışması yapmak mümkün olamazdı" diye konuştu.

YAMA, PARKE KAPLAMA

Trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azaldığı salgın sürecinde kentin dört bir yanında asfalt serimi, yama, parke kaplama ve tamirat işlerini yoğunlaştıran Büyükşehir ekipleri, Mürselpaşa, Yeşildere, Akçay ve Mithatpaşa caddeleri ile Altınyol'da asfalt çalışmalarına devam ediyor. Kültürpark bitişiğindeki Dr. Refik Saydam Caddesi ile Kemalpaşa-İzmir caddesinde de asfalt serimi yapıldı. Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Konak ve Balçova'da çeşitli noktalarda 19 ekip, asfaltı hasar gören yollarda yama gerçekleştirdi. Birçok noktada parke kaplama ve tamir faaliyetleri de sürdürüldü, Konak, Bayraklı, Buca, Gaziemir, Karşıyaka ve Bornova'da kaldırım ve çevre düzenlemesi, bisiklet yolu yapımı, parke tamir çalışmaları yapıldı.