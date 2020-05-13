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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 13 Mayıs Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçesinde elektrikler kesik? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Gediz Elektrik Çarşamba tarihli kesinti detaylarını duyurdu. Peki bugün İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte ile ilgili detaylar...

İzmir'de elektrik kesintisi 13 Mayıs Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

13.05.2020, 10:00

'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri meydana gelecek. Evlerde daha sık vakit geçirdiğimiz şu dönemlerde elektrik kesintileri de merakla takip ediliyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesik olacak? soruları internette araştırılıyor. İşte Çarşamba ile ilgili detaylar...

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