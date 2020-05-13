İzmir'de elektrik kesintisi 13 Mayıs Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri meydana gelecek. Evlerde daha sık vakit geçirdiğimiz şu dönemlerde elektrik kesintileri de merakla takip ediliyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesik olacak? soruları internette araştırılıyor. İşte 13 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi ile ilgili detaylar...