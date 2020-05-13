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Haberler İzmir İzmir'de ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu

'de ormanlık alandaki paniğe neden oldu

’de ormanlık bir alanda öğle saatlerinde başlayan etrafta paniğe neden olurken alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile daha fazla büyümeden söndürüldü.

İzmir'de ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu

13.05.2020, 16:53

İzmir'in Tire ilçesi Somak Köyü Gökkaya mevkisinde bulunan ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde başlayan yangın civar köylerde de paniğe neden oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme helikopteri ve 6 adet arazözün erken müdahalesiyle alevler çok sürmeden kontrol altına alındı.



Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alan kül olurken, jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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