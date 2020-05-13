İzmir'in Tire ilçesi Somak Köyü Gökkaya mevkisinde bulunan ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde başlayan yangın civar köylerde de paniğe neden oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme helikopteri ve 6 adet arazözün erken müdahalesiyle alevler çok sürmeden kontrol altına alındı.
Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alan kül olurken, jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.
İHA
İzmir'de ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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