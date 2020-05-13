Kamyon ile panelvan çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

İzmir'de Ödemiş- Bayındır yolu Pınarlı köyü yakınlarında Aykut Çetin yönetimindeki panelvan, karşı yönden gelen Selahattin Subatan yönetimindeki kamyon ile çarpıştı. Feci kazada, panelvanda yolcu olarak bulunduğu öğrenilen Ali Büyükbayram olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan araç sürücüleri ise ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

NADİR UYSAL