Koronavirüs, motosiklet ve bisiklet satışlarını artırdı

İzmir'de, koronavirüs salgını sonrası kalabalık içine girmekten çekinen vatandaşlar, toplu taşımadan uzak durarak motosiklet ve bisiklete yöneldi. Bisiklet ve motosiklet satışlarının, salgın döneminde arttığı belirtildi. Koronavirüse yakalanmaktan korkan vatandaşlar, maske ve siperlik gibi çeşitli yöntemlerle önlem aldı. Birçok vatandaş, salgın sonrası evine kapandı. Hayatın akışı sürerken, günlük işlerini sürdüren vatandaşlar ise kalabalıklardan çekinir hale geldi. Sosyal mesafe kuralına uyan bazı vatandaşlar, çeşitli önlemlerin alınmasına rağmen tedirgin olarak otobüs, metro, hızlı tren veya vapur gibi toplu taşımadan uzak durdu. Toplu taşıma yerine ulaşımını, motosiklet ve bisikletlerle sağlamaya başladı. Salgın sonrası, bisiklet ve motosiklet satışlarının arttığı belirtildi.





'BİSİKLET DAHA İZOLE GÖRÜNÜYOR'

Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP) Başkanı Mustafa Karakuş, "Koronavirüs toplu ulaşımı, insanların toplu halde durmasını etkiliyor. Bisiklet sosyal mesafeyi en iyi sağlayabilen ulaşım aracı. Bisikletle belli mesafelere kadar çok rahat ulaşım yapabilirsiniz. Bunu yaparken de koronavirüsten korunabilirsiniz. Pandemi sonrası toplu ulaşımı tercih etmek istemeyen çok sayıda insan var. Dolayısıyla insanlar, bisikleti alternatif bir ulaşım aracı olarak görmeye başladılar. Herkes bisiklete yöneliyor, satışları artıyor. Bütün vatandaşları, bisikletle ulaşım için kendilerini cesaretlendirmeyi öneriyoruz. Sağlıkları için faydalarını görecekler" dedi.





Bisiklet kullanıcısı avukat Hüseyin Tekeli (45), Bornova'da yaşadığını, Alsancak'taki iş yerine gitmek için her gün yaklaşık 10 kilometre pedal çevirdiğini belirterek, "Koronavirüs sonrası bisiklet, daha izole bir araç olduğu için bizim adımıza daha önemli hale geldi. Son zamanlarda toplu taşıma kullanmıyorum, güven duymuyorum. Sağlık anlamında başıma ne geleceğini bilmiyorum. Virüs bulaşma riski nedeniyle şu aşamada toplu taşımayı kullanmayı düşünmüyorum. Bu dönemde sosyal izolasyon açısından bisikletin en doğru araç olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bisiklet satın alan ızgara ustası Metin Erdem (44), "Toplu taşıma araçlarını kullanmaktan çekiniyoruz. Mikrop ve virüs nedeniyle. Toplu taşımayı kullanmamız gerekirse gerekli önlemleri alıyoruz, ancak bisiklet tercihimiz. Zaten çocukluğumuz bisiklet kullanmakla geçti, seviyorum" diye konuştu.



'SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİSİKLET KULLANIN'

Bisiklet firması sahibi evli ve 2 çocuk babası Hüsnü Sundu, "Vatandaşlarımız bu dönem otobüs ve metro gibi araçlara binmek istemiyorlar. Bu nedenle işine gidip gelmek amacıyla bisikleti tercih ediyorlar. Bu nedenle bu dönem işlerimizde bir artış var. Son 1 aydır bu artış gözle görünüyor. Yüzde 15'lik bir artışın olduğunu söyleyebiliriz. Sağlıklı yaşam için pandemiden uzak durmak için ulaşımı bisikletle sağlamak en mantıklısı diye düşünüyorum" dedi.



MOTOSİKLETTE DE TALEP ARTIŞI

Motosiklet satışı yapılan firma sahibi evli ve 3 çocuk babası Ömer Gülhan Kılınç (36), "Uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Hem sezonundayız, hem de virüs nedeniyle, işlerimize olumlu yansıma oldu. Yüzde 30 civarında bir artış söz konusu. Bireysel olarak daha rahat ulaşım. Belediye toplu taşımada sefer sayılarını düşürdüğü için istediği saatte gidip gelebiliyor istediği yere" diye konuştu.



Motosiklet satın almaya gelen Ümit Doğan (30), "Koronadan dolayı toplu taşımaya ilgi azaldı. Daha çok motosiklet ve bisiklet tarzındaki ulaşım araçlarına ilgi arttı. Toplu taşıma kullanmak istemediğim için daha güvenli gördüğüm motosiklet almaya geldik. Daha özgür, rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde yolculuk için motosikleti seçtim" şeklinde konuştu.

DHA