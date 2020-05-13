Otomobilin çarpıp kaçtığı polis ağır yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde çöp atmak için dışarı çıkan polis memuru Kaan Aydın, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenilen Kaan Aydın'a sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 AGP 605 plakalı bir otomobil, arkasından gelerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aydın havaya savrularak yere düştü. Araç sürücüsü ise inip yardım etmek yerine hızla olay yerinden kaçtı.

DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan polis memuru Aydın'ı Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne sevk etti. Aydın'ın yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri meslektaşı olan Kaan Aydın'a çarpan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor