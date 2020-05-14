İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Kesintiden hangi ilçe ve mahalleler etkilenecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Gediz Elektrik 14 Mayıs Perşembe tarihli İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. İşte İzmir'de elektrik kesintisinin yaşanacağı yerler...
İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mayıs Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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