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İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mayıs Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz Elektrik'ten yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in kimi ilçelerinde 8 saati bulan elektrik kesintileri meydana gelecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar hangi ilçelerde elektrik kesintilerinin olacağı ve elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte 14 Mayıs Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...