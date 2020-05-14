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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mayıs Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 14 Mayıs Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'ten yapılan duyuruya göre bugün 'in kimi ilçelerinde 8 saati bulan elektrik kesintileri meydana gelecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar hangi ilçelerde elektrik kesintilerinin olacağı ve elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mayıs Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

14.05.2020, 10:15

'de elektrikler ne zaman gelecek? Kesintiden hangi ilçe ve mahalleler etkilenecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 14 Mayıs Perşembe tarihli detaylarını paylaştı. İşte İzmir'de elektrik kesintisinin yaşanacağı yerler...

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