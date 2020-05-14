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'de kız kaçırarak zorla alıkoyan kişi tutuklandı

'in ilçesinde komşusu olan 24 yaşındaki kızı şubat ayında kaçırarak kırsal bölgede alıkoyan kişi, jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

İzmir'de kız kaçırarak zorla alıkoyan kişi tutuklandı

14.05.2020, 18:21

Yeşilköy Mahallesi'nde şubat ayında komşu kızı T.K'yi (24) kaçırarak kırsal mahalledeki bir evde alıkoyan, evleneceğini söylemesi üzerine mart ayında kızı serbest bırakan Ali B'nin (29) yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kızın babası A.K'nin, Ali B'nin evinin yakınında görüldüğünü ihbar etmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, evinden kaçmaya çalışan zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY

Ödemiş'te 25 Şubat 2020'de T.K'nin Ali B. ve S.Ç tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edilmişti.

Yakalanan S.Ç, tutuklanmasının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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