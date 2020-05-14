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Haberler İzmir İzmir'de silahlı soygun dehşeti!

'de silahlı soygun dehşeti!

'in Konak ilçesindeki bir kuyumcuya elinde tabanca ile gelen maskeli bir kişi, yaklaşık 300 gram altın ziynet eşyasını alarak kaçtı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, soyguncunun yakalanması için çalışma başlattı.Bu arada zanlının bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

İzmir'de silahlı soygun dehşeti!

14.05.2020, 13:06

Tarihi Kemeraltı Çarşısı Anafartalar Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya, saat 10.00 sıralarında gelen maskeli bir kişi, elindeki tabancayı doğrultup, "Canınız yansın istemiyorsanız kasayı boşaltın" dedi.

Şaşkınlık ve korku yaşayan çalışanların çıkardığı yaklaşık 300 gram altını alan şüpheli, panikle koşarak uzaklaştı. Soyguncunun kaçmasının ardından dükkanda bulunanlar durumu polise bildirdi.



Kuyumcu dükkanındaki ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, parmak izi incelemesi de yaptı.

Polis, soyguncunun yakalanması için bölgede çalışma başlattı. Bir iş yeri kamerasında zanlının maskeli ve şapkalı olarak yürüdüğü görüldü.

DHA

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