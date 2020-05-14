Torbalı'da panik yaratan doğal gaz kokusu

Torbalı ilçesinde sabahın erken saatlerinde yoğun gaz kokusu hissedildi. Yoğun kokudan dolayı vatandaşlar firmayı arayarak bilgi almaya çalıştı ancak hatta herkesin biranda yüklenmesi nedeniyle hatlar kilitlendi. İlçede korkuya neden olan yoğun kokuyla ilgili ise İzmirgaz yetkilileri herhangi bir açıklama yapmadı.

Sokakta gaz kokusu hissettiğinizde yapılması gerekenler:

Kokuyu hissetmeyenleri uyarın.

Sigara içmeyin, çevredekilerin içmesine izin vermeyin.

Çakmak-kibrit kullanmayın.

Otomobilleri stop ettirin.

Kazı ve kaynak yapanları uyarın.

Cep telefonunuzu kullanmayın, çalarsa açmayın.

Kaçağı gördüyseniz oradan uzaklaşın.

Dışarıdaki bir telefonla 187'yi arayın.

Dairelere gaz girişini engellemek için camları, kapıları kapatın.

Zaman zaman acil durumlar için tatbikat yapın; bu bilgileri ailenizin diğer fertlerine de öğretin.

DOĞALGAZ KAÇAĞI NASIL FARK EDİLİR?

Doğalgaz, aslında renksiz ve kokusuz, aynı zamanda oldukça yanıcı bir gazdır. Bu sebeple doğalgazın yeryüzünden çıktığı haliyle koklanarak veya görülerek anlaşılması mümkün olmaz. Buna karşın farkında olmadan doğalgaz solumak zehirlenmenize yol açar, daha da kötüsü birikmiş doğalgaz en ufak bir kıvılcımla bile alev alabilir. Bu sebeple evlerde ve iş yerlerinde riskli durumların anlaşılabilmesi için doğalgaz son kullanıcıya sunulmadan önce çürük sarımsak kokusuna benzer bir koku veren gazlar karıştırılır. Sızıntı anında fark edebileceğiniz bu kötü koku sayesinde biriken doğalgazın yanmasına fırsat vermeden önlem alabilir, patlama ve zehirlenme gibi durumlardan kaçınmak için harekete geçebilirsiniz.

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