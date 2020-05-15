10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasak

Korona virüse karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, Türkiye'deki 10 ilde zorunlu hale getirildi. Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu illerin Pandemi Kurulları kararlarını duyururken sosyal mesafe kuralına da dikkat çekilirken, bu 10 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.

Marmaris'te maskesiz dolaşmak artık yasak! Kaymakamlıktan kritik karar

Balıkesir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı