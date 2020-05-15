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Haberler İzmir 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasak

10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasak

Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde pazar yerleri, marketler, 'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasak
Giriş Tarihi: 15.5.2020

Korona virüse karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, Türkiye'deki 10 ilde zorunlu hale getirildi. Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu illerin Pandemi Kurulları kararlarını duyururken sosyal mesafe kuralına da dikkat çekilirken, bu 10 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.

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