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Haberler İzmir Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında HSK'dan flaş karar! DHKP-C'li İbrahim Gökçek'i desteklemişti!

Hakim hakkında 'dan flaş karar! DHKP-C'li 'i desteklemişti!

Son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası Başkanı, Karşıyaka Hakimi 'ı tedbiren görevden uzaklaştırdı. 'nın yazısı Pehlivan'a tebliğ edildi.

Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında HSK'dan flaş karar! DHKP-C'li İbrahim Gökçek'i desteklemişti!

15.05.2020, 11:21 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020,12:10

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası Başkanı, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı tedbiren görevden uzaklaştırdı. HSK'nın yazısı Pehlivan'a tebliğ edildi.

NE OLMUŞTU?
İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İbrahim Gökçek ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunmuştu.

Sarısu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!"


"Ölüm adın kalleş olsun"


Türküler hiç kimseye zarar vermez

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın Twitter hesabını mesajına etiketleyen Aziz Deniz isimli sosyal medya kullanıcısı şunları yazmıştı:
Olmadı hâkime hanım. T.C yasaları sizlere emanet iken, siz DHKP-C üyesi bir şahsı nasıl översiniz? Savcı Selim Kiraz'ı kim öldürmüştü? Derhal Türk milletinden özür dileyin ya da istifa edin!"

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