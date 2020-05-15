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Haberler İzmir İzmir ölümleri sıfırladı

ölümleri sıfırladı

korona virüsle mücadelede dün bir ilki yaşadı. 6 bine yakın vakanın olduğu kentte son 24 saatte hiç can kaybı olmadı. Vaka sayısının da gün geçtikçe azaldığını belirten yetkililer, yoğun bakımdaki hasta sayılarının ise 40 civarında olduğunu açıkladı.

İzmir ölümleri sıfırladı
Giriş Tarihi: 15.5.2020

İzmir'in korona virüs rakamları umut veriyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre kentteki vaka sayısının 6 bine yakın olduğu belirtilirken, ölü sayısı ise mücadelenin başladığı ilk günlerden itibaren ilk kez dün sıfır olarak açıklandı. Yoğun bakımda yatan hasta sayısının 40 civarı olduğu belirtilirken, pandemi hastaneleri dahil tüm hastanelerde iyileşen vaka sayısının ise 5 bini geçtiği öğrenildi. Öte yandan kent genelinde toplam ölü sayısının ise 248 olduğu kaydedildi. İzmir'de korona virüs ile mücadelede Valilik tarafından alınan tedbirler ve kısıtlama günlerinde halkın kurallara büyük oranda uyduğu belirtilirken, pozitif hasta sayısının ise 6 binin altına düştüğü öğrenildi. İyileşen hasta sayısının 5 bini geçtiği belirtilirken, günlük vaka sayısındaki düşüş oranlarının yüzde 60'a yakın olduğu ve sayının her geçen gün azaldığı öğrenildi.

YOĞUN BAKIMDA 40 HASTA VAR
Her gün 3 bine yakın test yapılan İzmir'de hastanelere başvuruların sayısı da gün geçtikçe azalıyor. Yetkililer, "İzmir'de bugüne kadarki pozitif hasta sayımız 6 bin civarında bu vakaların 5 bine yakını da iyileşti. İzmir'de tedavisi süren hasta sayısı her geçen gün azalırken yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 40 civarında. Asıl sevindirici haber ise son 24 saattir İzmir'de ölüm olmaması. Bugüne kadar virüsle mücadele döneminde ilk kez olduğu belirtildi.

Fatih ŞENDİL

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