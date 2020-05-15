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Haberler İzmir İzmir'deki NATO personeline koruyucu sağlık malzemesi desteği

'deki personeline koruyucu desteği

tarafından, 'de konuşlu bulunan Müttefik Kara Komutanlığı'nda görevli 320 askeri personele, desteği verildiği açıklandı.

İzmir'deki NATO personeline koruyucu sağlık malzemesi desteği

15.05.2020, 16:27

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'deki NATO karargahında görevli 23 ülkenin NATO personeline sağlık malzemesi desteği verdi.



Korona virüsle mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun İzmir'deki karargahında görevli 23 ülkeden NATO personeline koruyucu sağlık malzemesi desteği verdi. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "İzmir'de konuşlu bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığında görevli 23 ülkeden 320 müttefik askeri personele COVID-19 kapsamında koruyucu sağlık malzemesi desteği verildi" sözlerine yer verildi.

İHA

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