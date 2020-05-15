Kemeraltı’nda gündüz kuyumcu soygunu

İzmir Konak Tarihi Kemeraltı Çarşısı Anafartalar Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya, sabah saat 10.00 sıralarında gelen silahlı ve maskeli bir kişi, "Canınız yansın istemiyorsanız kasayı boşaltın" dedi. Çalışanların çıkardığı yaklaşık 300 gram altını alan şüpheli, panikle koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelerek dükkandaki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, parmak izi de aldı. Polis, soyguncunun yakalanması için bölgede çalışma başlattı.