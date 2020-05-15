Kızı kaçırılan babadan HDP’ye 2 milyonluk tazminat

HDP tarafından dağa kaçırılan kızı için Gamze için İzmir ve Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek veren Mehmet Laçin, HDP aleyhine 2 milyon liralık tazminat davası açıyor. Avukatları ile görüştüğünü ve kızının HDP tarafından kampa götürüldüğüne dair belge ve gizli tanık olduğunu belirten baba Mehmet Laçin, "Koronadan önce HDP virüsü beni öldürecek, benim gibi bir çok anne babayı, aileyi virüs içine aldı her gün yiyerek bitiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem HDP-PKK virüsü ile savaşıyor hem de korona virüsle, artık 83 milyon herkesin korona virüste destek verdiği gibi daha fazla ses verip HDP-PKK virüsü için de el birliği yapması lazım. Tazminat davasının dünyada ve Türkiye'de ilk olacağını ve örnek olacağını düşünüyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL