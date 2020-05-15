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Haberler İzmir Oyuna değil can dostlarına koştular

Oyuna değil can dostlarına koştular

'in ilçesinde, yaşları 12-14 arasında değişen toplam 5 arkadaş sergiledikleri örnek davranışla gönülleri fethetti. Yaşıtları, izin günlerinde parklarda bahçelerde oyun oynayıp gönüllerince eğlenirken, onlar biriktirdikleri harçlıklarıyla mama alıp, sokak hayvanlarını besledi.

Oyuna değil can dostlarına koştular
Giriş Tarihi: 15.5.2020

Dünya genelinde yaşanan virüs salgınında sokağa çıkma kısıtlamasına takılan çocuklar 4 saatlik izinlerinde gönüllerince eğlenirken, Tire'nin altın kalpli çocukları Recep Kalkan, Arda Karakaya, Alperen Işık, Osman Mete Toprakçı ve İbrahim Tufan isimli arkadaşlar ise sokak hayvanları için seferber oldu. Sokağa çıkamadıkları günlerde sosyal medya üzerinden haberleşen çocuklar düzenli olarak biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları mamaları semt semt gezerek sokak hayvanlarının uğrak noktalarına bıraktı. Beş arkadaşın örnek davranışı hayvan severlerin takdirini kazandı. Altın kalpli çocuklar, iznin bitiminde ise oyun oynamaya fırsat bulamadan evlerine döndü.

NADİR UYSAL

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