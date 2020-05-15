Oyuna değil can dostlarına koştular

Dünya genelinde yaşanan virüs salgınında sokağa çıkma kısıtlamasına takılan çocuklar 4 saatlik izinlerinde gönüllerince eğlenirken, Tire'nin altın kalpli çocukları Recep Kalkan, Arda Karakaya, Alperen Işık, Osman Mete Toprakçı ve İbrahim Tufan isimli arkadaşlar ise sokak hayvanları için seferber oldu. Sokağa çıkamadıkları günlerde sosyal medya üzerinden haberleşen çocuklar düzenli olarak biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları mamaları semt semt gezerek sokak hayvanlarının uğrak noktalarına bıraktı. Beş arkadaşın örnek davranışı hayvan severlerin takdirini kazandı. Altın kalpli çocuklar, iznin bitiminde ise oyun oynamaya fırsat bulamadan evlerine döndü.

NADİR UYSAL