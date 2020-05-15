Sırtında küfe ile enginar hasadı yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde üreticiyi desteklemek için Seferihisar'da enginar hasadına katıldı. Sırtına küfeyi takarak hasada katılan Soyer, tarımsal kalkınma kooperatiflerinden enginar alıp yardım paketleriyle beraber dağıtacaklarını söyledi. Kemalpaşa'daki kiraz üreticilerinin ardından Seferihisar'daki enginar üreticileriyle buluşan Başkan Soyer, "Daha önce yine gönüllü arkadaşlarımızla beraber bakla, bezelye ve kiraz hasadına gitmiştik. Üniversiteli öğrencilerin üreticiye destek olacakları yeni bir model ortaya çıkacağını düşünüyorum" dedi.