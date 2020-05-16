Biz Varız dayanışması bayrama kadar sürecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Biz Varız dayanışması kapsamında Ramazan ayının başlangıcından bu yana 312 bin kişilik iftar paketi dağıttı. Bu paketlerin 241 bin kişilik kısmını, dayanışma kapsamında dağıtılmak üzere hayırsever yurttaşlar aldı. İftar Sofrası için bağış toplanması ve yemek dağıtımı bayrama kadar sürecek.

EVLERE ULAŞTIRILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlatılan Biz Varız dayanışma kampanyası kapsamında hayırsever yurttaşlar, Halkın Bakkalı üzerinden 241 bin kişilik İftar Sofrası alarak dayanışmaya destek oldu. Ramazan ayının ilk günü başlatılan İftar Sofrası'nda bağış toplanması ve yemek dağıtımı bayrama kadar sürecek. Dayanışma kapsamında iki kişilik İftar Sofrası 20 liraya alınabiliyor. Satın alınan paket, desteğin uygun görüldüğü semtlerde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından evlere ulaştırılıyor.