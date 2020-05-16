“Çeşme projesi ilçeyi turizm markası yapacak”

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen "Çeşme Projesi Değerlendirme Toplantısı"na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Burayı örnek gösterilecek bir turizm markası yapmayı amaçlıyoruz" dedi. Çeşme Projesi için bir komisyon oluşturduklarını belirten Bakan Ersoy, komisyonda İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, turizmle ilgili sivil toplum kuruluşları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin yer aldığını aktardı. Ersoy, şunları söyledi: "Önemli olan Çeşme'nin dokusuna, yapısına uygun ve geleceğin turizmini Çeşme'ye getirecek, sadece Türkiye için değil dünya çapında, dünyaca örnek gösterilecek bir turizm markasının, Çeşme Projesi'nin Ege Bölgesi'nde var olmasını sağlamak."

TEKNİK EKİP KURULDU

Proje için teknik ekip oluşturduklarını da aktaran Ersoy, teknik çalışılması gereken çok detay olduğunu dile getirdi. İki haftada bir komisyonu toplayacaklarını belirten Ersoy, Didim etabı konusunda ise "Bu projeyi netleştirelim. Ondan sonra Didim etabında daha hızlı ilerleriz." ifadelerini kullandı. Toplantıya İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.