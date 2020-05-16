İzmir, Muğla ve Denizli'de sıcaklık rekoru kırıldı!

Denizli'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı yollarda asfaltın erimesi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı, 38 dereceye ulaştı. Sıcak hava nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisindeki yollarda asfalta erimeler meydana geldi. Asfaltın eridiği bölgelerde yolun kayganlaşması nedeniyle sürücüler dörtlülerini yakarak ilerledi. Karayolları ekipleri de erime olan bölgede asfalt üzerine kum dökerek önlem alıyor.

Kent merkezinden Acıpayam ilçesinde giderken otomobili hararet yapan Yusuf Koç, yaptığı açıklamada, mayıs ayında olmalarına rağmen aniden artan sıcaklığın asfaltı eritmesinin inanılmaz bir durum olduğunu söyledi.

Bir başka sürücü Ali Akşit ise sıcak hava nedeniyle mola vermek zorunda kaldığını ifade ederek, "Mayıs ayında bu kadar sıcak olduğunu ilk defa görüyorum. Şaşırtıcı bir durum. Sıcaklarla mücadele etmeye çalışıyoruz." dedi. Öte yandan havanın sıcak olması nedeniyle bazı sürücülerin, araçlarını yol kenarındaki gölgelik alanlara park ederek beklediği görüldü.

MUĞLA'DA SICAKLIK 47 DERECE

Afrika'dan gelen çöl sıcakları uyarısı sonrası Muğla'da Mayıs ayı tarihinin en yüksek sıcaklığı ölçüldü. Menteşe ilçesinde termometreler 12.00-13.00 arası 46, 13.00-13.30 arası da 47 dereceyi gördü.

80 yıl önce Mayıs ayında 38 derece ölçülen sıcaklık yakın tarihin en sıcak Mayıs ayı olarak tarihe geçerken, 47 derece ölçülen sıcaklığın da Muğla tarihinde ilk defa görüldüğü açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde Muğla'da ölçülen hava sıcaklığı 28 derece oyarak ölçülürken, bu yıl 19 derece daha yüksek ölçüldü.

20 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Muğla'da, aşırı sıcak nedeniyle sokaklarda araçlardan başka kimse bulunmaması dikkat çekti. Parklarda da serinlemek için sokağa çıkmayan 20-65 yaş arasındaki Muğlalılar kendilerini doğal izole etmeyi tercih etti.

Termometrenin 47 derece olduğunu gören bir vatandaş, "Termometre 47 dereceyi gösteriyor. Muğla'da şimdiye kadar böyle sıcaklık görülmemiştir görmedim. İlk defa böyle bir şeye şahit oluyorum" dedi.

İZMİR'DE PLAJLAR DOLDU

İzmir'de hava sıcaklığının 31 derece olarak ölçüldüğü Çeşme ilçesinde plajlar hareketlendi. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girip, güneşlendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre sakinliğini koruyan Çeşme ilçesindeki Ilıca Plajı, hava sıcaklığının 31 dereceye kadar çıkması üzerine bugün vatandaşların akınına uğradı.

DHA - AA - IHA

İzmir'de sıcak hava rekor seviyede!