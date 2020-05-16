Haberler İzmir İzmir'de akılalmaz olay! Polislerden kaçamadı

İzmir'de akılalmaz olay! Polislerden kaçamadı

İzmir'de Halkapınar İZBAN durağında bulunan özel bankaya ait bankamatiğe zarar verildiğini gören güvenlik görevlileri, şüpheliye müdahale ederek durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, zanlı Ş.Ö'yü gözaltına aldı, sert cisimle vurulan bankamatiğin para çekme ünitesinin zarar gördüğünü ve alarm kablolarının koparıldığını belirledi.

16.05.2020, 09:40 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020,09:46











