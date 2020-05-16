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Haberler İzmir Kazada yaralanan kurye kurtarılamadı

Kazada yaralanan kurye kurtarılamadı

Kazada yaralanan kurye kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 16.5.2020

İzmir'in Buca ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 16 gün yaşam mücadelesi veren motokurye Muhammet Aktaş hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Aktaş'ın 1 Mayıs tarihinde beyin ölümü gerçekleşmişti. Aktaş'ın önceki gün sabah saatlerinde kalbinin durduğu öğrenildi. Yakınları tarafından hastaneden teslim alınan Aktaş'ın cenazesi memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine götürüldü. Karşıyaka Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı ve Buca Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Barış Erdumlupınar, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

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