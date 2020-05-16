Narlıdere’nin kadın timi Kovid-19’a savaş açtı

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana Narlıdere'yi karış karış dolaşan kadınlar, önce amirlerinden dezenfekte edecekleri mahalle ve sokakların isimlerini alıyor. Daha sonra koruyucu kıyafet, gözük, maske ve eldivenlerini giyen dezenfektan ekibi, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak araçlara binerek görev yerlerine gidiyor. Sırtlarına 5 kilogram ağırlığında dezenfektan tüplerini alan kadınlar, mahalle sakinlerinin meraklı bakışları arasında dezenfeksiyon işlemini gerçekleştiriyor.

BİZE GÜVENİYORLAR

Sokakların yanı sıra muhtarlıklar, kuaför ve berber salonlarını da gezen ekip, tüm gün beyaz koruyucu tulumlarını üstlerinden çıkarmıyor. Timde yer alan Birsen Demir, "Vatandaşlarımız kadın olduğumuz için bize çok güveniyor. Sokaklardaki temizliği evlerimizde yaptığımız gibi büyük bir hassasiyetle yapıyoruz" dedi. Selman Gezer de, "Başlarda hastalanırım diye düşünüyordum ama artık alıştım ve hiç korkmuyorum. Tam tersine çok mutlu oluyorum" diye konuştu.