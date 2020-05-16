Salgın nedeniyle İzmir'deki doğal yaşam köyüne talep arttı

İzmir'de, koronavirüsten korunmak isteyen aileler, doğayla iç içe izole bir yaşamı tercih ediyor. Kemalpaşa ilçesinin Cumalı köyü yakınlarında ahşap bungalov evlerden oluşan doğal yaşam köyü kuran yatırımcı Halil İbrahim Demirci, salgın nedeniyle taleplerin arttığını belirtti.



Koronavirüs salgınından korunmak isteyen bazı aileler, Kemalpaşa ilçesinin Cumalı köyü yakınlarında bulunan ahşap bungalov evlerde kendilerini izole etti. Şehrin gürültüsünden ve salgın tehlikesinden kaçarak doğayla iç içe yaşamayı tercih eden aileler vakitlerini, bahçelerinde sebze yetiştirerek, çocuklarıyla oyun oynayarak ve kitap okuma saatleri düzenleyerek geçiriyor. Ormanlık bir alanda kurulu olan bu doğal yaşam köyünde yaklaşık 17 aile, sosyal mesafeye uygun şekilde konaklıyor.





Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte ahşap evlere yoğun bir ilgi olduğunu aktaran projenin genel müdürü Halil İbrahim Demirci (50), "Burada yaşayan aileler, günlerinin mükemmel geçtiğini söylüyor. Çok rahat ve huzur verici bir ortam var. Birçok kişi ev satın almak için arıyor ve internet sitemize başvuruyor. İnsanlar şehir hayatından kaçıp köy hayatına yöneliyor. Dünya özüne dönüyor. Koronavirüs salgını ortaya çıkar çıkmaz yoğun bir talep olmaya başladı" dedi.





'KENDİMİZİ BURADA DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUZ'

Karşıyaka'da yaşayan Kerem Çomoğlu (42), sosyal mesafe ve temiz havadan dolayı ahşap evde kalmayı tercih ettiklerini belirterek, "Son bir aydır kesintisiz buradayız. Sosyal mesafe, temiz hava ve az nüfustan dolayı burayı tercih ettik. Kendimizi burada daha güvende hissediyoruz. Küçük bir bahçemiz var. Gün içinde çocuklarla, bahçe ve bahçemizdeki tavuklarla ilgileniyoruz. Bir anlamda köy hayatına geçiş yapmış olduk. Günün büyük bir bölümünü bahçede geçiriyoruz. Çocuklar online derslerden sonra bahçede parkurlar kurup oyun oynuyor. Kendimize vakit ayırarak, mutlu olmaya gayret ediyoruz. Belirli bir mesafeye koruyarak açık alanda komşularımızla da bir araya geliyoruz" diye konuştu.



Evden çalışma sistemine geçtiğini söyleyen Buket Çomoğlu (30), işten arta kalan zamanlarında da bahçedeki tavuklarla ilgilendiğini ifade ederek, "Koronavirüs süreci başladığında buraya gelmek eşimizle ortak kararımızdı. Açık alana ve balkona bile ihtiyaç duyulduğu bu dönemde burası bizim için büyük bir şans. Kendimizi daha güvende ve sağlıklı hissediyoruz. Ben saat 18'e kadar internet üzerinden çalışıyorum daha sonra bahçeye çıkıp tavuklarla ilgileniyoruz" dedi.





'DOĞANIN İÇİNDE OLMAK KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOK'

Bahçelerinde domates, biber, patlıcan ve kabak gibi sebzeler yetiştirdiklerini anlatan Birsen Özçelik (46) ise, "Koronavirüse karşı kendimizi burada izole ettik. Şehirlerde yaşam zor. Bahçemizde zaman geçiriyoruz ve temiz hava alıyoruz. Doğanın içinde olmak kadar güzel bir şey yok. Bahçemizde oturup kahve içmekten çok keyif alıyoruz. Televizyon izlemiyoruz. Bahçemizde domates, biber ve patlıcan yetiştiriyoruz. Kabaklarımız da var onlar da büyümek üzere. Sadece kuş sesleri var, gürültü yok. Burada olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.

DHA