‘30 günlük yoğun bakım sürecini unutamıyorum’

İzmir'de korona virüs teşhisi konulduktan sonra 10 gün solunum cihazı desteğiyle nefes alabilen 65 yaşındaki Aile Hekimi Alaattin Albayrak, 1 ay yoğun bakımda tedavi gördükten sonra sağlığına kavuştu. Hastalıkla mücadele ettiği o kritik günleri hala unutamadığını anlatan Albayrak, "Meslektaşlarım entübe olarak yoğun bakımda takip etmeye karar verince sürecin zor geçeceğini anladım. Yeniden aileme, sevdiklerime ve hastalarıma dönemeyeceğimi düşündüm. Yoğun bakımda belli bir yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin ölümüne şahitlik ettim. Meslektaşlarım da bir ara benden ümitlerini kesmiş" dedi. Vakit geçirmeden görevinin başına dönen Albayrak, "İnsanlar bu hastalığı önemsemiyor. Korona virüsü yaşamış biri olarak onlara hastalığı anlatıp tedavi edeceğim" ifadesini kullandı.

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