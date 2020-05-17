direnme Portakal

Türkiye'nin en uslanmaz algı operatörü Fatih Portakal! Bu defa masken fena düştü. Yeni Asır, Seferihisar'daki 4 milyon lira değerindeki 8.3 dönümlük çiftliğine 3 kaçak yapı diktiğini fotoğraflarıyla belgeledi. En önemlisi de yıllarca ekranlarda imar barışını kötülerken bu kaçak yapılar için imar barışından yararlandığını da ortaya çıkardı...



YİNE ALGI OPERASYONU

Bu saatten sonra sana düşen, halktan özür dilemek ve "Sizden gerçekleri gizledim. Size imar barışını kötülerken çiftiğime kondurduğum 3 kaçak yapıyı bu barıştan yararlanarak akladım. Hatalıyım" demekti. Ancak sen bugüne kadar olduğu gibi yine 'algı operasyonuyla' işin içinden sıyrılacağını zannediyorsun.



Portakal'ın eşi Armağan Portakal'a ait çiftlikteki 3 kaçak yapı için 2018 yılında imar barışından yararlanıldığı ortaya çıkmıştı.



TAVUKLARA SIĞINMA

Kalkmış, hiç kaçak yapı dikmemiş ve bir yandan imar barışını karalarken diğer yandan bu kaçak yapılar için imar barışından yararlanmamışsın gibi yine olayı çarpıtıyorsun. "Deprem gerçekliği yaşayan bu ülkede, hem oy uğruna hem devletin boşalan kasasına para girsin diye imar barışı çıkardılar. Tüm kaçak ve çürük yapıları sözde yasal hale getirdiler" diye kötülediğin imar barışından yararlandığını bizzat kendin itiraf etmene rağmen 3-5 tavuğun arkasına saklanmaya çalışıyorsun. Hiç sıkılmadan "Komiği içinde 25 tavuğun ikamet ettiği kümes. Bildiğin kümes! Tavukları evsiz bırakmayın" diye tweetler atıyorsun. Bununla da yetinmeyip birkaç tavuğun görüntüsünün bulunduğu bir video yayınlayarak "direntavuk", #direnhoroz, #direnkümes kazanacaksın" diye etiketlerle algı işini iyice sulandırıyorsun. Tamam, bugüne kadar birçok insanı bu tür algı operasyonlarıyla etkilemeyi başardın... Ekranlarda Atatürk ve Atatürkçülüğü öne sürerek, yapmadığın algı operasyonu kalmadı. Şimdi de tavukların arkasına saklanarak bu işten sıyrılacağını sanıyorsun. Ama artık yemezler... Bu defa başaramayacaksın. Çünkü, takke düştü ve kel göründü bir kere. O yüzden 'tavukların arkasına saklanıp' işi sulandırmayı bırak ve halktan özür dile...



Fatih Portakal, ses getiren manşetimizin ardından sosyal medyadan Yeni Asır'a savaş açtı.



KİMSE GERÇEKLERİ ÖRTMEYE KALKMASIN

Fatih Portakal, tavukları ve kümesi üzerinden kendisine mağdur süsü vermeye çalışırken dün bazı sitelerde "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün incelemesinde Portakal'ın çiftliğinde kaçak yapı tespit edilemedi" diye haberler yayınlandı. Sosyal medyadaki bazı troller de bu haberler üzerinden Portokal'ı aklamaya çalıştı. Bu da bir başka operasyon...







İmar barışı karşıtı twetleri ortaya çıkan Portakal, haberimizin ardından çiftliğindeki kaçak yapılar için çok eleştirdiği imar barışından yararlandığını itiraf etmek zorunda kaldı.



Zaten kimse bu çiftlikte kaçak olarak dikilen o 3 yapının hala kaçak olduğunu söylemiyor. Bu 3 yapı 2018'de imar barışından yararlanılarak yasal hale getirilmiş durumda. Burada işin vahim tarafı Fatih Portakal'ın bir yandan imar barışını kötülerken diğer yandan bundan yararlanması... O yüzden kimse olayı sağa sola çekip bu skandalı örtmeye çalışmasın!

ERHAN GÜLENÇ

Tabelada ‘Portakal’ var

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