Ege yanıyor!

Ege illerinde 40 derece ve üzerinde seyreden kavurucu sıcakların hafta ortasına kadar süreceğini belirten uzmanlar, anı sıcaklık artışına karşı vatandaşları uyardı.

Afrika ve çöl sıcakları anlamına gelen "Eyyam-ı bahur"un etkisine giren Ege illerinde bu yıl tarihin en yüksek Mayıs ayı sıcaklıkları yaşanıyor. Şimdiye kadar en yüksek Mayıs ayı sıcaklıkları 1969'da Aydın'da 40.2 derece, 1957'de Denizli'de 38.1, 1945'te Muğla'da 39.2, Manisa'da 39.5 ve İzmir'de 37.6 derece olarak kayıtlara geçti. Bu yıl 16-19 Mayıs tarihleri arasında ise yarım asrın sıcaklık rekorunun kırılması bekleniyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Güngör, mevsim normalleri üzerinde seyreden aşırı sıcaklar dolayısıyla vatandaşları uyardı.



ÖLÜM RİSKİ BULUNUYOR

Güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmaması gerektiğini belirten Güngör, "Kalp hastası olanlarda ölüm riskini artırır. Rahatsızlık belirtisi olursa sağlık ekiplerinden yardım almayı ihmal etmeyin" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE