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İzmir elektrik kesintisi 17 Mayıs Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Gediz Elektrik 17 Mayıs tarihli İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birkaç ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçesinde elektrikler yok? İşte detaylar...