İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerde daha fazla vakit geçirdiğimiz bu dönemde elektrik kesintileri araştırılıyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrikler kesik? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 17 Mayıs Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS PAZAR
BERGAMA
17.05.2020 12:00 13:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE TEKKEDERE, YENİKENT, KURFALLI, SARIDERE, ÇALIBAHÇE MAHALLELERİ VE CİVARLARI
BORNOVA
17.05.2020 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA EGEMENLİK MAHALLESİ, 6140, 6146, 6147 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
17.05.2020 12:00 14:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI KAYNAKLAR, ZAFER MAHALLESİ, ATATÜRK CADDESİ, TURGUT ÖZAL CADDESİ, OLDURUK MEVKİİ, TAN SU ÜRÜNLERİ, ZAFER MAHALLESİ İZSU, BAŞARIR SOĞUTMA, MEHMET ŞAHİN ÇAKAN, RAMAZAN ACAR, MEHMET ZEKİ ERDOĞAN, AS PLASTİK, OSMAN ÖZÇALIK, OSMAN ÖZTÜRK, ABDURRAHİM SİNCAR, LOKMAN KAYMAZ, SUAT SALGAR, SONER KARACA, SAĞLAM BALIKÇILIK, MEHMET ÇETİN, BOTAŞ, OKRO DOOR MOBİLYA VE CİVARLARI
KONAK
17.05.2020 09:00 11:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması YENİŞEHİR MAHALLESİ, İŞÇİLER CADDESİ, MÜRSELPAŞA CADDESİ VE CİVARI
ÖDEMİŞ17.05.2020 09:00 15:00 ARIZA BAKIM VE ONARIM EMMIOĞLU MAHALLESI KISMEN (SANAYI)
İzmir elektrik kesintisi 17 Mayıs Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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