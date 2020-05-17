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'de feci ölüm! Hurda otomobil içerisinde ölü bulundu

'in Bornova ilçesinde sokakta yaşadığı öğrenilen bir şahıs, hurda bir otomobil içerisinde ölü olarak bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmir'de feci ölüm! Hurda otomobil içerisinde ölü bulundu

17.05.2020, 16:41

Edinilen bilgiye göre, Rafetpaşa Mahallesi 5070/1. Sokak'ta iddiaya göre yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan Muammer Ergül (53), sokaktaki hurda bir otomobil içerisinde ölü bulundu. Ergül'ün cansız bedenini bulanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.


Muammer Ergül'ün İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süre kanser tedavisi gördüğü ve tedaviden kaçarak sokakta yaşamaya devam ettiği öğrenildi. Ergül'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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