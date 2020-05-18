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Haberler İzmir Hırsızlar Karşıyaka’yı mesken tuttu

Hırsızlar Karşıyaka’yı mesken tuttu

Hırsızlar Karşıyaka’yı mesken tuttu
Giriş Tarihi: 18.5.2020

İzmir Karşıyaka'da son günlerde üst üste hırsızlık şoku yaşanıyor. İlçeye bağlı Dedebaşı Mahallesi'ne bulunan apartmanlara giren kimliği belirsiz hırsızlar, apartmanlardaki dairelerin önünde bulunan ayakkabı ve bebek arabasını çaldı. Güvenlik kameralarını inceleyen vatandaşlar, ayakkabılarının ve bebek arabasının yüzlerinde maske ve kafalarında şapka olan kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığını gördü. Hırsızların kapıları zorladığı da görüldü. Karşıyaka Şemikler Mahallesi'nde de bir market zincirinin şubesinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Marketin kapısındaki kilidi levye ile kırarak içeri giren 2 hırsız, para kasasını açamayınca 500 TL değerindeki sigaraları alarak olay yerinden kaçtı.

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