İlik savaşı süren Öykü’ye bağışıklık tedavisi

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan ve uzun süre uyumlu ilik bekledikten sonra babasından yarı uyumlu ilik nakli yapılan Öykü Arin'in savaşı sürüyor. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından başlatılan yardım kampanyasının ardından tüm Türkiye'de seferberlik başlatılmıştı. Bu süreçte kampanya sayesinde çok sayıda ilik bağışı yapılması sağlanırken, Öykü'ye uygun ilik bulunamamıştı.



KARANTİNAYA ALINDI

Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi. Korona virüsün ülkede görülmesinin ardından risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı.

HEMEN TEDAVİ UYGULANDI

Son gittiği doktor kontrolünde test yapılan Öykü Arin'in immünoglobülin G (İGG) değerlerinde düşüş görüldü. Bunun üzerine hemen hastaneye yatırılan Öykü Arin Yazıcı'ya intravenöz immünglobulin (IVIG) tedavisi uygulandı. Doktorlar tarafından annesi Eylem Şen Yazıcı ve babası Çağdaş Yazıcı'ya ilik savaşıyla ilgili tedavi hakkında bilgi verilerek yönlendirme yapıldı. Hastanedeki 3-4 saatlik tedavinin ardından Öykü Arin, gün sonunda evine geri döndü. Öykü Arin için risk hala devam ediyor.





VÜCUDUPUL PUL DÖKÜLDÜ

ÖYKÜ Arin Yazıcı'ya yüzde 100 uyumlu nakil bulunamadığı için babasından yarı uyumlu nakil yapıldı. Bunun üzerine risk grubunda yer alan Öykü Arin, ilik savaşı vermeye başladı. Geçtiğimiz aylarda vücudunda pul pul dökülmeler meydana gelen Öykü Arin, doktorları tarafından hemen tedaviye alındı. Aldığı ilaçlarla kan değerleri normale dönen Öykü Arin, o günden sonra korona virüsün de etkisiyle risk grubunda olduğu için evine kapandı.



IVIG TEDAVİSİ NEDİR?

INTRAVENÖZ immünglobulin (IVIG), klinik immünoloji uzmanı hekimler tarafından karar verilen ve uygulanan tedavi yöntemlerinden biridir. Antikor (bağışıklık maddesi) eksikliğinin görüldüğü birincil veya ikincil nedenlere bağlı bağışıklık yetmezliklerinde ve diğer bazı bağışıklık sistemi hastalıklarında uygulanır. IVIG tedavisi içinde, bağışıklık yetmezliği olan kişilerin vücudunda eksik olan ve 'antikor' adı verilen bağışıklık maddeleri vardır. Bu tedavi yöntemi, toplardamar içine serum verilmesi şeklinde uygulanır.