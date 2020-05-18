İzmir elektrik kesintisi 18 Mayıs Pazartesi!

Koronavirüsa salgını nedeniyle evlerde daha fazla zaman geçirdiğimiz şu dönemler elektrik ve su kesintileri de merakla araştırılıyor. Gediz Elektrik'in 18 Mayıs tarihli raporuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Elektriğin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde elektrik kesintisinin etkili olacağı merak ediliyor. İşte 18 Mayıs Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MAYIS PAZARTESİ

DİKİLİ

18.05.2020 10:00 12:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması ŞERİF ONUR GRB VE CİVARLARI

KONAK

18.05.2020 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM HALKAPINAR MAHALLESİ, 1082, 1201/1 SOKAKLAR VE CİVARI

TİRE

18.05.2020 09:30 13:00 ARIZA BAKIM VE ONARIM KARATEKKE MH. EĞRIAZMAK MEVKII