  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 18 Mayıs Pazartesi!

elektrik kesintisi 18 Mayıs Pazartesi!

'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu merakla araştırılıyor. bugünün elektrik kesinti detaylarını paylaştı. Buna göre bugün İzmir'de birkaç ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesik? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 18 Mayıs Pazartesi!

18.05.2020, 09:49

Koronavirüsa salgını nedeniyle evlerde daha fazla zaman geçirdiğimiz şu dönemler elektrik ve su kesintileri de merakla araştırılıyor. Gediz Elektrik'in 18 Mayıs tarihli raporuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Elektriğin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde elektrik kesintisinin etkili olacağı merak ediliyor. İşte 18 Mayıs Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MAYIS PAZARTESİ

DİKİLİ
18.05.2020 10:00 12:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması ŞERİF ONUR GRB VE CİVARLARI

KONAK
18.05.2020 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM HALKAPINAR MAHALLESİ, 1082, 1201/1 SOKAKLAR VE CİVARI

TİRE
18.05.2020 09:30 13:00 ARIZA BAKIM VE ONARIM KARATEKKE MH. EĞRIAZMAK MEVKII

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir elektrik kesintisi 18 Mayıs Pazartesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA