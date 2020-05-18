  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1116 kişiye ceza

'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1116 kişiye ceza

'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1116 kişiye 2 milyon 219 bin 489 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1116 kişiye ceza

18.05.2020, 09:05

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde 4 gün uygulanmak üzere Cuma gece yarısı başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında, İzmir'de 2 günde kuralları ihlal eden bin 111 kişiye, 2 milyon 219 bin 489 TL para cezası uygulanırken, 5 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca, Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Cumartesi günü saat 00.00'da sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı. Kısıtlamanın iki günü geride kalırken, İzmir'de polis ekiplerinin yaptığı uygulama ve denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişi hakkında adli işlem yapılırken, bin 111 kişiye ise toplam 2 milyon 219 bin 489 TL para cezası uygulandı.

DHA

Kuşadası rekor kırdı! 5 günde 72 bin araç giriş yaptı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1116 kişiye ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA