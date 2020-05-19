  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir su kesintisi 19 Mayıs Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

19 Mayıs Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU 19 Mayıs tarihli İzmir su kesintisini paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanması bekleniyor. Evlerde daha sık vakit geçirdiğimiz ve hijyene daha da önem verilen salgın döneminde su kesintileri de yakından takip ediliyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte su kesintisi detayları...

İzmir su kesintisi 19 Mayıs Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

19.05.2020, 10:28

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor? İZSU bugünün su kesintisi detaylarını paylaştı. Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar yaşanacak su kesintilerini araştırıyor. Hijyenin daha da önem kazandığı bu dönemde su kesintileri tepkilere de neden oluyor. İşte 19 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ 19 MAYIS SALI

ALİAĞA SİTELER
19.05.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME YALI
19.05.2020 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ İSMETPAŞA, SALİMBEY, GAZİPAŞA
19.05.2020 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KÖFÜNDERE
19.05.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir su kesintisi 19 Mayıs Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA