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İzmir su kesintisi 19 Mayıs Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU 19 Mayıs tarihli İzmir su kesintisini paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanması bekleniyor. Evlerde daha sık vakit geçirdiğimiz ve hijyene daha da önem verilen salgın döneminde su kesintileri de yakından takip ediliyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 19 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...