İzmir su kesintisi 19 Mayıs Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor? İZSU bugünün su kesintisi detaylarını paylaştı. Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar yaşanacak su kesintilerini araştırıyor. Hijyenin daha da önem kazandığı bu dönemde su kesintileri tepkilere de neden oluyor. İşte 19 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ 19 MAYIS SALI
ALİAĞA SİTELER
19.05.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME YALI
19.05.2020 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ İSMETPAŞA, SALİMBEY, GAZİPAŞA
19.05.2020 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KÖFÜNDERE
19.05.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
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