  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’de hayvan hırsızlığı yapan 3 kisi tutuklandı

’de hayvan hırsızlığı yapan 3 kisi tutuklandı

İzmir’de hayvan hırsızlığı yapan 3 kisi tutuklandı
Giriş Tarihi: 19.5.2020

İzmir'in Menemen ilçesinde 17 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgede geniş çaplı çalışma yapan ekipler, zanlıların minibüsle olay yerinden uzaklaşan V.T, C.Ş. ve F.A. olduğunu tespit etti. Şüpheliler çalışma sonucu gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanırken, hayvanları satın alan A.K.G. ise serbest bırakıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de hayvan hırsızlığı yapan 3 kisi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA