İzmir’de hayvan hırsızlığı yapan 3 kisi tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde 17 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgede geniş çaplı çalışma yapan ekipler, zanlıların minibüsle olay yerinden uzaklaşan V.T, C.Ş. ve F.A. olduğunu tespit etti. Şüpheliler çalışma sonucu gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanırken, hayvanları satın alan A.K.G. ise serbest bırakıldı.