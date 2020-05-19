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Haberler İzmir İzmir'de silahlı kavga! Sokağa çıkma kısıtlaması bile durduramadı

'de ! bile durduramadı

’de uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi gözaltına alınırken, kısıtlamaya uymayan 15 kişiye de idari para cezası kesildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'de silahlı kavga! Sokağa çıkma kısıtlaması bile durduramadı

19.05.2020, 15:39 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020,15:59

Korona virüs tedbirleri kapsamında İzmir'de uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi gözaltına alınırken, kısıtlamaya uymayan 15 kişiye de idari para cezası kesildi.



İzmir'in Konak ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde dün gece saatlerinde iki grup arasında cep telefonu alışverişinden kaynaklandığı öğrenilen bir kavga çıktı. Sakinleşen taraflar, bugün yeniden gerginlik yaşayınca, sözlü tartışma kısa sürede pompalı tüfekli kavgaya dönüştü.


Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çok sayıda av tüfeğinin kullanıldığı kavgada bazı araba, ev ve işyerleri isabet eden saçmalar nedeniyle zarar gördü. Yaralının olmadığı olayla ilgili, ekipler kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 pompalı tüfeğe de el koydu.


Ortamın tekrar gerilmemesi için mahalleye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 15 kişiye de idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

IHA

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