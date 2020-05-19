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Haberler İzmir İzmir'de yaşlı adamın korkunç sonu! Ölüme uçtu

'de yaşlı adamın korkunç sonu! Ölüme uçtu

Son dakika haberine göre. 'in konak ilçesinde korkunç bir yaşandı. 85 yaşındaki yaşlı adam evinin penceresinden yol uçtu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın öldüğünü tespit etti.

İzmir'de yaşlı adamın korkunç sonu! Ölüme uçtu

19.05.2020, 11:16

İzmir'in Konak ilçesinde bir binanın 5. katından düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanın 5. katında oturan Şevket Yılmaz (85), henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yılmaz'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA

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