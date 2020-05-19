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İzmir'de yaşlı adamın korkunç sonu! Ölüme uçtu

Son dakika haberine göre. İzmir'in konak ilçesinde korkunç bir ölüm yaşandı. 85 yaşındaki yaşlı adam evinin penceresinden yol uçtu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın öldüğünü tespit etti.