İzmir'in hangi caddelerinde maske takmak zorunlu? Maske takmamanın cezası nedir?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı il ve ilçelerde maske takma zorunluluğu bulunuyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre İzmir'in de bazı cadde ve sokaklarında maske takmak zorunlu hale getirildi. İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, 30 ilçedeki bazı cadde ve alanlarda maske takılmasına yönelik ek kararlar aldı. Buna göre, İzmir Valiliğinin internet sitesinde sıralanan cadde ve alanlarda maske takmanın zorunlu olduğu duyuruldu. Peki İzmir'in hangi cadde ve sokaklarında maske takmak zorunlu oldu? Maske takmamanın cezası nedir? İşte detaylar...

İZMİR'İN HANGİ CADDE VE SOKAKLARINDA MASKE TAKMAK ZORUNLU?

Yapılan açıklamada, "İlimizin tüm ilçelerinde, korona virüsü salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak ekte bulunan cadde ve alanlarda ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verildiği belirtildi.

MASKE TAKMAMANIN CEZASI NEDİR?

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

İŞTE MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU CADDELER