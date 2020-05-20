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Haberler İzmir İzmir'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

tedbirleri kapsamında, 4 gün boyunca uygulandı. 'de kısıtlamaya uymayan uymayan 2 bin 4 milyon 713 bin kesildi. Ceza kesilenlerin 11'ine uygulandı.

İzmir'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

20.05.2020, 09:05 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020,09:11

İzmir'de 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 gün kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı.

Denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza verildi.

Bu kişilerden 11'ine adli işlem uygulandı.

Kısıtlamanın sona ermesinin ardından ise polis ekipleri, sokağa araçlarıyla çıkanlara yönelik yaş ve maske denetimi yaptı.

Vatandaşlar gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.
AA

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