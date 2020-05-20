İzmir'de maske denetimi yapıldı

Koornavirüs tedbirleri kapsamında saat 00.00 itibariyle İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın ardından polis ekipleri, vatandaşların İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan maske takma zorunluluğuna uyup uymadıkları denetlendi.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla başlatılan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlaması İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte sona erdi. Kısıtlamanın ardından birçok vatandaş otomobiliyle trafiğe çıktı. Polis ekipleri de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kent genelinde maske takma zorunluluğu kuralına vatandaşların uyup uymadıklarını denetledi. Uygulamadan haberi olmayan vatandaşlar ise ekiplerce uyarıldı.



4 GÜNDE 4 MİLYON 713 BİN 772 TL CEZA KESİLDİ

Öte yandan 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 11 kişiye adli işlem yapılırken, 2 bin 322 kişiye de toplamda 4 milyon 713 bin 772 TL ceza kesildi.

DHA

İzmir'in hangi caddelerinde maske takmak zorunlu? Maske takmamanın cezası nedir?