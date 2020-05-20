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'de biter bitmez araç trafiği başladı

tedbirleri kapsamında 'de, 4 günlük sona ermesinin ardından araç trafiği oluştu. Vatandaşların sokağa çıkış yapmasıyla birlikte İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri araçları denetleyerek, sürücülere maske takmaları yönünde uyarılarda bulundu.

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez araç trafiği başladı

20.05.2020, 09:12 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020,09:21

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona ererken, kısıtlamanın bitmesiyle birlikte trafiğe çıkan çok sayıda araç, polis ekiplerince denetimlere tabii tutuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından, İzmir'inde aralarında bulunduğu 15 il için korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte birçok vatandaş aracıyla birlikte sokağa çıkış yaptı. Vatandaşların sokağa çıkış yapmasıyla birlikte İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, Liman Caddesi üzerinde bulunan Alsancak Garı önünde mevcut denetimlerini sıklaştırdı. Durdurulan araç sürücülerine maske takmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan, sokağa çıkan çok sayıda vatandaş araçları ile birlikte benzin istasyonlarına gelerek araçlarına yakıt aldı, istasyon içerisindeki marketten alışveriş yaptı.

IHA

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