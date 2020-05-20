  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Soyer’den şortlu kutlama

Soyer’den şortlu kutlama

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde verdiği bir görüntü çok konuşuldu.

Soyer’den şortlu kutlama
Giriş Tarihi: 20.5.2020

Soyer, kutlamalara saat 07.00'de bisikletiyle geldiği Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na karanfil bırakarak başladı. Soyer'in anıt önünde şortla saygı duruşunda bulunup çiçek koyması vatandaşlar tarafından yadırgandı. Buradan bisikletle Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na giden Soyer, sabah şortla gittiği Atatürk Heykeli'ne saatler sonra CHP İzmir İl Örgütü tarafından düzenlenen tören için de geldi. Ancak, Soyer'in etkinliğe bu defa takım elbiseyle gelmesi dikkat çekti.


haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Soyer’den şortlu kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA