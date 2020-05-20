Soyer’den şortlu kutlama

Soyer, kutlamalara saat 07.00'de bisikletiyle geldiği Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na karanfil bırakarak başladı. Soyer'in anıt önünde şortla saygı duruşunda bulunup çiçek koyması vatandaşlar tarafından yadırgandı. Buradan bisikletle Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na giden Soyer, sabah şortla gittiği Atatürk Heykeli'ne saatler sonra CHP İzmir İl Örgütü tarafından düzenlenen tören için de geldi. Ancak, Soyer'in etkinliğe bu defa takım elbiseyle gelmesi dikkat çekti.



