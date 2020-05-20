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Haberler İzmir Urla'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı

'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı

'in ilçesinde, 14 yaş altı çocuklara verilen izni fırsat bilen ve sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti. Bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşlar, koronavirüse karşı tedbiri de elden bırakmayarak sosyal mesafeye dikkat etti.

Urla'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı

20.05.2020, 17:39

İzmir'in Urla ilçesinde, 14 yaş altı çocuklara verilen izni fırsat bilen ve sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti.

Urla ilçesinde çok sayıda vatandaş, yasağın sona ermesini ve 14 yaş altı çocuklara verilen 4 saatlik izni fırsat bilerek plajların yolunu tuttu. Sıcakların da bastırmasıyla bunalan vatandaşlar sahillerde dolaştı, denize girdi. Sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklarda kendilerine verilen iznin tadını çıkardı.

Bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşlar, korona virüsü karşı tedbiri de elden bırakmayarak sosyal mesafeye dikkat etti.
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