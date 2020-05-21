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Haberler İzmir Bu da kaçak lavaş!

Bu da kaçak lavaş!

'in ilçesinde polis ekipleri, ilçe girişinde yaptığı denetimlerde İzmir'den gelen özel bir araç içinde merdiven altı koşullarda üretilmiş bin 500 adet lavaş ekmeği tespit etti.

Bu da kaçak lavaş!
Giriş Tarihi: 21.5.2020

Plastik kaplara yerleştirilmiş üretim ve sevkiyat izni olmayan lavaş ekmekleri, imha edilmek üzere Tire Belediye Zabıta ekiplerine teslim edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte hem üretici firmaya, hem de satıcılara cezai işlem uygulandı.

NADİR UYSAL

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