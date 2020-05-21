Bu da kaçak lavaş!

Plastik kaplara yerleştirilmiş üretim ve sevkiyat izni olmayan lavaş ekmekleri, imha edilmek üzere Tire Belediye Zabıta ekiplerine teslim edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte hem üretici firmaya, hem de satıcılara cezai işlem uygulandı.
NADİR UYSAL
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