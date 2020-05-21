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Haberler İzmir Damlacık turizme kazandırılıyor

turizme kazandırılıyor

Damlacık turizme kazandırılıyor
Giriş Tarihi: 21.5.2020

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Damlacık bölgesi restorasyon çalışmaları, tarihi yapı ve tünel üstünü kapsayacak çevre düzenlemesi ile başlıyor. Turizm odaklı projede 11 yapının 10'u konaklama amaçlı, 1 tanesi de seyir teraslı dinlenme alanlı kafe olarak düşünülüyor. Yapılacak çevre düzenlemesinde turist kafilelerinin bölgeye daha rahat ulaşımının sağlanacağı, fotoğraf meraklıları için seyir terasları, tarihi dokuya uygun çocuk oyun alanları, kent mobilyaları ve yürüme yollarının yapılacağı ifade edildi.

VİRÜS ENGELLEMEDİ
Projeleri hazırlayan Umart Mimarlık Yöneticisi ve Proje Müellifi Mimar Burcu Kaplan, "Çalışmalarımızı korona virüsü salgınına rağmen kesintisiz devam ederek tamamladık. Bu önemli projenin bir parçası olmak bizim için gurur verici. Önümüzdeki aylarda uygulama için gerekli izinler alınmış olacaktır" dedi. Projenin saha çalışmalarının yürütülmesi sürecinde sürekli olarak Damlacık'ta yaşayanlarla iletişimden sorumlu olan firma yöneticisi koruma uzmanı Mahir Kaplan da, "Bölgede yaşayan halk uzun zamandır bu projeyi bekliyor. Vakıflar bölge müdürlüğü tarafından yapılan cami restorasyonu sonrası sadece yıkım çalışmaları yapılmış. Bir çok yapı maalesef kendi kaderine terk edilmiş. Bu proje, İzmir'in tarihi dönüşümü için önemli bir pilot uygulama alanı. Tarihi yapılar ve alanlar sosyal ve kültürel amaçlı fonksiyonlarla yaşama kazandırılınca ileri nesillere aktarımı da daha sürdürülebilir olacak" diye konuştu.

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